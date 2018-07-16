جنوب إفريقيا تكشف عن أقوى تلسكوب في العالم لحل ألغاز الكون

كشف النقاب عن التلسكوب "MeerKAT"، المكون من 64 لاقطا (ستلايت)، في بلدة كارنارفون النائية في جنوب إفريقيا، والذي سيعزز المشاريع العلمية لفك الألغاز الكونية.

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وافتتح المشروع، يوم الجمعة 13 يوليو، ويهدف لكشف أسرار جديدة في المجرة وفك ألغاز الطاقة المظلمة بحثا عن الحياة خارج كوكب الأرض.

وسيدمج "MeerKAT" مع مشروع "مصفوف الكيلومتر المربع" (SKA)، وهو مشروع تلسكوب دولي يديره مرصد الفلك اللاسلكي في جنوب إفريقيا، وقد يبدأ تشغيل التلسكوب بالكامل في أواخر عام 2020، ومن المنتظر أن يكون أقوى تلسكوب لاسلكي في العالم.

وقال العلماء إن "مصفوف الكيلومتر المربع" يستوعب ما يصل إلى 3 آلاف طبق لاقط تستضيفها إفريقيا وأستراليا، تمكن من تفحص السماء بسرعة تفوق سرعة التلسكوبات الأخرى بـ10 آلاف مرة، وهو أكثر حساسية من أي تلسكوب آخر بما يزيد عن 50 مرة، وبإمكانه إنتاج صور تتجاوز جودة صور تلسكوب هابل الفضائي.

These long and narrow, magnetized filaments in the central part of the Milky Way were discovered in the 1980s with #VLA radio telescope. Their origin has remained a mystery until #SKA



Right: Jansky #VLA March 1986 - May 1987

Left: Square Kilometer Array #Meerkat First Light pic.twitter.com/BAJOjFdirb — NRAO (@TheNRAO) July 13, 2018

#MeerKAT, the largest and most powerful radio telescope in the Southern Hemisphere is being unveiled today. Full coverage on #eNCA throughout today... pic.twitter.com/CSXeU6NGcb — eNCA (@eNCA) July 13, 2018

وقال كبير العلماء في المرصد الفلكي الراديوي في جنوب إفريقيا، فيرناندو كاميلو، والذي قام ببناء وتسيير التلسكوب: "سيركز MeerKAT على بعض الأسئلة العلمية الرئيسية في الفيزياء الفلكية الحديثة، مثل كيفية تشكل المجرات وكيفية تطورها وكيف وصلت إلى ما هي عليه".

وخلال حفل التدشين الذي حضره مسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات الأجنبية، عرضت صورة حصل عليها التلسكوب الجديد، تظهر تفاصيل المنطقة المحيطة بالثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة، على بعد حوالي 25 ألف سنة ضوئية.

#MeerKAT South Africa today launched a 64-dish radio telescope array in Carnarvon, Northern Cape #SKApercursorpic.twitter.com/JL8Nh3nbnZ — Povo News (@povonewsafrica) July 13, 2018

Huge congratulations to all our South African colleagues on today's inauguration of #SKApercursor telescope #MeerKAT🇿🇦! This stunning new image shows the clearest view yet of the central regions of our galaxy with a wealth of never before seen features! https://t.co/Re8f4Qcrtzpic.twitter.com/4RAgBDKlwx — SquareKilometreArray (@SKA_telescope) July 13, 2018

وقال مكتب "مصفوف الكيلومتر المربع" في جنوب إفريقيا خلال بيان له: "مركز درب التبانة يظل محجوبا بسحب الغاز والغبار المتداخلة ما يجعله غير مرئي من الأرض باستخدام تلسكوبات عادية، غير أن الأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية، وبخاصة الأطوال الموجية الراديوية تخترق الغبار وتفتح نافذة على هذه المنطقة المميزة وثقبها الأسود".

Thumbs up for the launch of the #MeerKAT64 Radio Telescope today! An incredible achievement by an incredible team. Looking forward to the amazing scientific discoveries to come from this #ProudlySouthAfrican telescope #MeerKAT#MeerKATUnveiledpic.twitter.com/pLON09eY1g — Michael Ellis (@MzansiMike) July 13, 2018

MeerKAT is a precursor to the @SKA_telescope. For several decades, the international community (including pioneering efforts by @jilltarter) have worked to build up the science case for #SETI on the SKA. More info: https://t.co/445vic1Qt7 (cc: @SKA_Africa@MeerLICHT_ZA ) pic.twitter.com/IBUvY4abyr — The SETI Institute (@SETIInstitute) July 12, 2018

ويعد "MeerKAT" استمرارا لتلسكوب "KAT 7" الذي بني في منطقة "Karoo" شبه الصحراوية الشاسعة شمال كيب تاون.

ويعتبر "MeerKAT" أكبر تلسكوب لاسلكي من نوعه في نصف الكرة الجنوبي، وقد تم اختيار هذه المنطقة في دولة جنوب إفريقيا بسبب بعدها ووجود التلال التي توفر درعا إضافية ضد التداخل اللاسلكي.

Marvellous MeerKAT! Thrilled to be at the launch today of the world’s most powerful radio telescope and a big step toward @SKA_telescope. Congratulations, @SKA_Africa! pic.twitter.com/rlJFJUvBI7 — Bryan Gaensler (@SciBry) July 13, 2018

Fantastic news for South Africa. #meerKAT launched today...largest and most powerful radio telescope in southern hemisphere. Big Up SA 👏👏👏 pic.twitter.com/cNa1xacVQf — Clarence Watts SDB (@clarencesdb) July 13, 2018

وقال روب آدم، عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية إن "المرحلة الأولى من برنامج SKA1 في جنوب إفريقيا تكمن في إضافة 133 هوائيا (إلى برنامج MeerKAT)".

وسوف يعمل "MeerKAT" بشكل مستقل قبل دمجه في "SKA1" في وقت ما من عام 2023.

المصدر: ديلي ميل