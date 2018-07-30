"ناسا" تعرض تصميم منازل المريخ

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" النماذج الفائزة في مسابقة تصاميم مساكن رواد الفضاء على سطح الكوكب الأحمر.

واحتل المرتبة الأولى مصممون من أركنساس، حيث تجمع الروبوتات وفق تصميمهم جميع ما يحتاجه الرواد لبناء المساكن من سطح الكوكب.

وبعد ذلك، سيكون بالإمكان طباعة المسكن باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، ما سيساعد في توسيع مساحة المسكن وبالتالي عدد الذين سيعيشون فيه.

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واقتسم المصممون الخمسة الأوائل جائزة مالية بلغت 100 ألف دولار فيما بينهم، ونشرت تصاميمهم عل موقع "ناسا" الرسمي.

يذكر أن هذه المسابقة انطلقت عام 2014، واشترك فيها 18 فريقا من مختلف أنحاء العالم. ويأمل منظمو المسابقة في أن يتمكن المصممون من تقريب البشرية من فكرة استعمار الكواكب الأخرى.

المصدر: نوفوستي