من الأرض.. التقاط أكثر الصور دقة على الإطلاق لنبتون

تمكن أحد التلسكوبات الأرضية من التقاط صور جديدة لكوكب نبتون، بالوضوح نفسه الذي يمكن لتلسكوب هابل الفضائي تحقيقه.

وأصدر المرصد الأوروبي الجنوبي، في 18 يوليو الجاري، الصورة الأكثر وضوحا للكوكب من الأرض، باستخدام نظام مراقبة جديد على تلسكوب كبير للغاية في تشيلي "VLT".

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ويستخدم الجهاز 4 من خطوط أشعة الليزر لإلغاء التشويش الناجم عن الغلاف الجوي للأرض، ما مكنه من التقاط الصورة التي لم يسبق لها مثيل حتى الآن للكوكب الأزرق.

ويقوم هذا الأسلوب بتصحيح آثار الاضطرابات الجوية فوق المرصد الواقع في صحارى شمالي تشيلي. ويعتبر هذا النظام نسخة محدثة من تقنية "البصريات التكيفية"، وهي تقنية تعمل على تحسين تصوير الرصد الفلكي.

وتسمح الترقية إلى المصفوفة المكونة من 4 تلسكوبات، للباحثين باستخدام عملية تسمى "نجمة الدليل الليزري" (وهي عملية إنشاء نجمة صناعية في طبقات الجو عبر طرق البصريات المكيفة والتي يتم استخدامها في المراصد) في تلسكوب "VLTs Unit Telescope 4"، أو كما يعرف اختصارا بـ"UT4".

ويتيح هذا الأسلوب التقاط صور أكثر دقة عبر مجال عرض واسع نسبيا، حيث يلتقط مجموعات من النجوم في سماء الليل، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة للأجرام السماوية الفردية.

The sharpest images ever of Neptune have been beamed back to Earth https://t.co/GKyObBeuZA — Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2018

ويقول علماء الفلك إن التقنية الجديدة المعتمدة ستسمح لهم بدراسة أجسام غير عادية بتفاصيل غير مسبوقة، من الثقوب السوداء فائقة الكتلة في مراكز المجرات النائية إلى العناقيد الكروية والمستعرات العظمى والكواكب وأقمارها.

وسيتم دمج هذه التكنولوجيا في تلسكوب "ESO" الكبير للغاية، وهو قيد الإنشاء حاليا ومن المقرر أن يحل محل VLT، في عام 2024.

المصدر: ديلي ميل