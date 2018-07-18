اكتشاف 12 قمرا جديدا تدور حول المشتري

اكتشف علماء الفلك دزينة جديدة من الأقمار تدور حول كوكب المشتري، ليصل العدد الإجمالي لأقمار العملاق الغازي إلى 79 قمرا.

ورُصدت الأقمار الصغيرة عن طريق الصدفة أثناء بحث العلماء عن كوكب هائل محتمل معروف باسم "Planet X". وقال علماء الفلك إن هذه الصخور الفضائية تشكلت عند تفتت 3 أجسام أكبر حجما كانت تدور حول الكوكب، إلى أجزاء أصغر بسبب تصادمها مع الكويكبات.

ووصف علماء من معهد Carnegie للعلوم في واشنطن العاصمة، أحد الأقمار الـ 12 بأنه "غريب الأطوار"، لامتلاكه مدارا فريدا من نوعه بحيث يكون معرضا لخطر الاصطدام بالأقمار الأخرى، وهو تصادم كوني يمكن أن يؤدي لمسح الصخور الفضائية.

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واكتشف فريق البحث 12 من أقمار Jovian الجديدة، عشرة منها أجسام لم تسبق مشاهدتها، بينما رصد العلماء القمرين الآخرين في السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة تضيف إلى عدد أقمار العملاق الغازي ليبلغ 79 قمرا، أي 17 قمرا أكثر مقارنة بزحل، وهو ثاني كوكب يمتلك أكبر عدد أقمار في النظام الشمسي.

ومعظم الأقمار الجديدة اكتشفها تلسكوب Blanco في Cerro Tololo Inter-American بتشيلي، ويتم تشغيله بواسطة المرصد الفلكي الوطني البصري للولايات المتحدة.

كما استخدمت تلسكوبات أخرى عديدة لتأكيد الاكتشافات، بما في ذلك تلسكوب ماجلان الذي يبلغ ارتفاعه 6.5 متر في مرصد Las Campanas (في تشيلي أيضا).

المصدر: ديلي ميل