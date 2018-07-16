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اكتشاف سبب تشكل القنوات على الكوكب الأحمر

الفضاء

اكتشاف سبب تشكل القنوات على الكوكب الأحمر
pexels-SpaceX
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أكد فريق دولي من العلماء، عقب مقارنة قنوات المريخ بنظيراتها على الأرض، أن الكوكب الأحمر شهد أمطارا قبل 4 مليارات سنة.

وقالت مجلة "Science Advances" نقلا عن العلماء إن القنوات الموجودة على المريخ، والتي تشبه القنوات المائية الأرضية، دلالة على جريان المياه على سطحه وأنه كان معرضا للأمطار.

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وأضافت المجلة أن المياه التي تبخرت من الكوكب الأحمر بعد اختفاء الغلاف الجوي له، ما تزال موجودة بالقرب من المريخ.

ووجد العلماء تشابها كبيرا في التكوين الهندسي لقنوات (مجاري) المياه على سطحي الأرض والمريخ، فهندسة قنوات الكوكب الأحمر تشبه قنوات المياه في ولاية أريزونا القاحلة.

وبناء على ذلك، رفض الخبراء فكرة ذوبان الأنهار الجليدية، وتوجهوا نحو فكرة أن هذه القنوات تكونت بفعل الأمطار.

ووضع العلماء سابقا فرضيتين لنشأة تلك القنوات، الأولى تقول إنها تكونت بفعل ذوبان الجليد، والثانية ترجع ذلك إلى الترسبات التي تركتها مياه الأمطار.

المصدر: لايف. رو

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