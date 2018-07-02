شاحنة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح

أكد موقع شركة سبيس إكس على تويتر نجاح عملية التحام شاحنة "دراغون" بذراع الروبوت على المحطة الفضائية الدولية.

وتنقل مركبة الشحن "دراغون" المواد اللازمة لأفراد طاقم المحطة الدولية، فضلا عن مختلف الأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية والطبية.

Capture confirmed! Dragon now attached to the @Space_Station robotic arm. — SpaceX (@SpaceX) 2 июля 2018 г.

Dragon has been given a "go" to move towards capture position. pic.twitter.com/8FO22NPdbv — SpaceX (@SpaceX) 2 июля 2018 г.

ونجحت المركبة الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس التي يرأسها الملياردير، إيلون موسك، بالوصول إلى المحطة الفضائية الدولية بعد انطلاقها، في 29 يونيو الماضي.

المصدر: تويتر