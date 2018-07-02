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شاحنة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح

الفضاء

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أكد موقع شركة سبيس إكس على تويتر نجاح عملية التحام شاحنة "دراغون" بذراع الروبوت على المحطة الفضائية الدولية.

وتنقل مركبة الشحن "دراغون" المواد اللازمة لأفراد طاقم المحطة الدولية، فضلا عن مختلف الأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية والطبية.

ونجحت المركبة الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس التي يرأسها الملياردير، إيلون موسك، بالوصول إلى المحطة الفضائية الدولية بعد انطلاقها، في 29 يونيو الماضي.

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

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