روسيا تطور منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية

قال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية إن الحكومة ستُقر، مع نهاية العام الجاري، برنامجا لتطوير منظومة "غلوناس" لغاية عام 2030.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن المصدر أن مراحل تطوير المنظومة لم تكتمل إلى الآن، ووصلت حتى عام 2021، وذلك في إطار البرنامج الفدرالي لأعوام 2011-2020 حيث وظفت الدولة لهذا الغرض 293 مليار روبل (نحو 5 مليارات دولار).

ومن المفترض أن يعاد النظر في احتمالات تطوير منظومة "غلوناس" قبل أن يتم إعداد البرنامج بكامله. وقد تضاف مجموعة جديدة من 6 أقمار اصطناعية إلى 24 تعمل بالفعل. وسيتم توزيع المجموعة الجديدة داخل طوق فضائي رابع للأقمار الاصطناعية.

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كما من الممكن إعادة ترتيب المنظومة كلها وإنشاء مدار إهليلجي فائق الدقة من الأقمار الاصطناعية الخاصة بمنطقة القطب الشمالي، ونشر قمرين في المدار الأرضي الثابت، كما هو الحال في المنظومتين الصينية واليابانية للملاحة الفضائية، ما سيزيد من دقة الملاحة.

وسينظر مجلس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للبحوث العلمية في تلك الاقتراحات، يوم الجمعة 29 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي