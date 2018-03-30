احتمال اندماج أضخم نظامين للملاحة الفضائية في روسيا والصين

من المتوقع أن تشكل روسيا والصين منظومة موحدة للملاحة الفضائية العالمية، على أساس منظومتي "غلوناس" الروسية و"بايدو"الصينية.

ويتوقع أن تجري المحادثات بهذا الشأن بين الجانبين الروسي والصيني على هامش مؤتمر"هربين" الذي سيعقد في مايو المقبل.

وقد وجهت لجنة الملاحة الفضائية الصينية إلى شركة "روسكوسموس" الروسية اقتراحا بهذا الشأن. وتقضي المبادرة بإنشاء منظومة عالمية ملاحية موحدة عاملة في مصلحة منظمة "شنغهاي" للتعاون.

وستسمح المنظومة الموحدة بتبادل المعلومات عن حالة مجموعات الأقمار الاصطناعية وجاهزيتها ونوعية الإشارات التي ترسلها. وسيرتفع عند ذلك عدد مستخدمي منظومة "غلوناس" إلى حد بعيد.

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وقال ناطق باسم شركة "روسكوسموس" الروسية في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن دقة المعلومات والصور الفوتوغرافية ستزداد أضعافا في حال تطبيق سيناريو كهذا.

ويرى العضو في لجنة الخبراء لدى الحكومة الروسية، أندريه يونين، أن العالم سينقسم مستقبلا إلى منطقتي نفوذ بين المقياسين الموحدين "غلوناس-بايدو" و"جي بي إس-غاليليو".

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف