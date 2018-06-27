الحكومة الأمريكية لا تستبعد تفكيك المحطة الفضائية الدولية

أكد مدير مشروع المحطة الفضائية الدولية في وكالة "ناسا" الأمريكية، سام شميمي، أن حكومة بلاده لا تستبعد وقف تمويل مشروع المحطة أو تفكيكها وإبقاء بعض مكوناتها في المدار الأرضي.

وقال شميمي إن هذا الأمر ممكن، مع العلم أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة، دونالد ترامب، تصر على تسليم المسؤولية عن تنفيذ العمليات اليومية في المحطة الفضائية الدولية من "ناسا" إلى شركات خاصة، ووقف توظيف الأموال الحكومية اللازمة لصيانة المحطة، بعد عام 2025.

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مع ذلك، فإن السلطة الأمريكية لا تقترح حسب شميمي جعل القطاع الخاص مسؤولا عن أمان استخدام المحطة والعمليات المتعلقة بخروج رواد الفضاء منها إلى الفضاء المفتوح.

ولم يستبعد شميمي تفكيك بعض مكونات المحطة، فيما يمكن أن تعمل أجزاء أخرى لغاية عام 2040.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف