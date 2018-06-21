إرجاء تصحيح مدار المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة روس كوسموس قرار تأجيل تصحيح مسار المحطة الفضائية الدولية لعدة أيام بعد أن كان مقررا، اليوم الخميس.

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وقال ممثل وكالة روس كوسموس لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي: "تم تأجيل تصحيح مسار المحطة الدولية لأسباب باليستية. ويقوم الاخصائيون الآن بإعادة حساب معايير المناورة لهذه المهمة".

وأضاف ممثل عن الوكالة الروسية لصناعة الصواريخ الفضائية أن تصحيح المسار أرجئ لمدة يومين، وقال: "ستجري عملية التصحيح يوم السبت 23 يونيو الجاري".

ويعد تصحيح مدار المحطة الفضائية ضروريا لتهيئة الظروف الباليستية لإطلاق مركبة الشحن الدولية التالية "بروغريس إم إس-09" والتحامها بالمحطة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو