روسيا بصدد دعم الإمارات في تشكيل فصيل من رواد الفضاء

أفاد مصدر في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بأن روسيا والإمارات تدرسان إمكانية تسيير رحلات منتظمة للرواد الإماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية بعد عام 2020.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر قوله: "تم التوصل الآن إلى اتفاق حول رحلة قصيرة واحدة، ولكن المفاوضات مستمرة حول سلسلة من الرحلات مددها بين 30 و40 يوما​​​، وذلك بعد بدء رحلات السفن الفضائية الأمريكية الخاصة".

وأضاف: "عندما يبدأ رواد الفضاء الأجانب بالطيران إلى المحطة الفضائية الدولية على متن سفنهم وتكون الأماكن في المركبات الروسية "سيوز" شاغرة لإرسال رواد إضافيين، سيمكن الحديث عن رحلات فضائية للرواد الإماراتيين إلى المحطة الدولية بعد 2020".

وأشار المصدر إلى أنه قبل بدء الرحلات الجوية المنتظمة، موسكو ستساعد أبو ظبي في تشكيل فصيل رواد فضاء، وإنشاء مركز وطني لإعداد الرواد وتطوير برنامج علمي فضائي للإمارات.

وذكرت "روسكوسموس"، أن روسيا والإمارات قد وقعتا أمس الأربعاء اتفاقا مبدئيا لاختيار وإعداد رحلة لرائد إماراتي واحد إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم سي-12".

المصدر: سبوتنيك

