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رائد فضاء شهير: ناسا لن تصل أبدا إلى المريخ

الفضاء

رائد فضاء شهير: ناسا لن تصل أبدا إلى المريخ
You-Tube: indiegun
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صرح رائد الفضاء الكندي، كريس هادفيلد، المتقاعد في 2013، بأنه يستبعد بشكل كبير وصول الإنسان إلى كوكب المريخ.

وأكد هادفيلد أن الصواريخ التي تطورها "SpaceX" وناسا لن تنجح في نقل البشر إلى المريخ، لأن مخاطر الرحلة عالية جدا.

كما قال الرائد إن المحركات الموجودة اليوم لا يمكنها نقل المركبات الكبيرة لمسافة كتلك التي تفصل بين المريخ والأرض، وأضاف قائلا: "لا يمكن إرسال رواد الفضاء إلى مهمة كتلك، فمعظمهم قد لا يعود أبدا"، وذلك في دلالة على الظروف المناخية القاسية للمريخ وما يحيط به.

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وشبه هادفيلد عملية الصعود إلى المريخ تماما "كقطع المحيط في قارب تجديف صغير"، حيث يرى أننا بحاجة إلى مزيد من التطور التكنولوجي قبل التمكن من تحقيق ذلك.

وصعد الرائد الشهير ثلاث مرات إلى الفضاء بين عامي 1995 و2003. وخلال إحدى مهامه الصعبة في محطة الفضاء الدولية من عام 2001، ساعد في تركيب ذراع ميكانيكية خارج المحطة، ما جعله أحد أوائل الرواد الذين يسيرون في الفضاء المفتوح.

المصدر: Fortune Magazine

قتيبة دعبول

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