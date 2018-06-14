تشيوهتشياو يصل إلى الجانب الآخر للقمر

أعلنت وكالة الفضاء الصينية عن وصول قمر اتصالاتها تشيوهتشياو (جسر سوروتشي) إلى نقطة لاغرانغ "L2‎" على الجانب البعيد للقمر.

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ووصل قمر الاتصالات الصيني إلى نقطة لاغرانغ الثانية الساعة 6:06 صباح اليوم الخميس، وتبعد هذه النقطة مسافة 65 ألف كيلومتر عن القمر.

وأطلق القمر الاصطناعي تشيوهتشياو الخاص بمهمة شانغ أه-4، بتاريخ 21 مايو المنصرم، من محطة سيتشانغ الفضائية جنوبي غرب الصين.

يذكر أن نقاط لاغرانغ هي نقاط مميزة في ميكانيكا الأجرام السماوية، ينعدم عندها تأثير جاذبية جرمين سماويين كبيرين على جسم ثالث، في العادة أصغر حجما، ما يجعل حركته تتبع حركة الجسمين الكبيرين.

المصدر: نوفستي. رو

خالد ظليطو