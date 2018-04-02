احتراق محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ

أعلن موقع برنامج الصين للرحلات الفضائية المأهولة أن معظم أجزاء المحطة الفضائية الصينية تيانغونغ1، قد احترقت فوق المحيط الهادئ عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وجاء في بيان منشور على الموقع المذكور، أن المحطة تيانغونغ 1 (القصر السماوي)، كانت قد أطلقت في 29 سبتمبر 2011، وحافظت على مدارها منذ ذلك الحين حتى انحرافها مؤخرا عنه واحتراقها.

وفي الـ2 من أبريل الجاري، زاحت المحطة عن مسارها وهوت لتدخل غلاف الأرض الجوي في الساعة 8.15 بتوقيت بكين.

وورد في بيان الموقع الصيني، أن المحطة "دخلت الغلاف الجوي للأرض فوق الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ لتحترق معظم أجزائها" بفعل ارتفاع حرارتها الشديد الناجم عن الاحتكاك بالغلاف الجوي.

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وفي الـ28 من مارس المنصرم، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تتوقع سقوط قطع المحطة الفضائية فوق بلدان قد تكون البرتغال أو إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان، أو تركيا.

كما رجحت الوكالة أن تتساقط أجزاء المحطة المحترقة فوق أراضي بلدان آسيا الوسطى باستثناء كازاخستان.

ولم تستبعد استنادا للحسابات الفلكية التي أجرتها، أن تهوي أجزاء المحطة المحترقة فوق أراضي الصين، أو اليابان.

وأشارت كذلك إلى أن الحسابات دلت على احتمال بلوغ حطام المحطة إفريقيا، وبلدان آسيا، وحوض أقيانوس، وأستراليا، والولايات المتحدة، وبلدان أمريكا الوسطى والجنوبية، وحتى المناطق الجنوبية من جمهورية داغستان جنوبي روسيا.

المصدر: نوفوستي

كامل توما