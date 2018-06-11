 
مباشر

شاحنة "دراغون" الأمريكية تنطلق إلى الفضاء

الفضاء

شاحنة
Twitter.com
شاحنة "دراغون" الفضائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kch4

أفاد مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بأن شاحنة "دراغون" الخاصة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في نهاية يونيو الجاري.

إقرأ المزيد
فالكون 9 إلى الفضاء وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون" مركبة "دراغون" تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية

وصرح المصدر لوكالة "إنترفاكس" الروسية بأن مركبة الشحن "دراغون" يتوقع أن تطلق إلى الفضاء، الساعة 12:41 بتوقيت موسكو، في 29 يونيو الجاري. كما يتوقع أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد 3 أيام حيث ستلتقطها الذراع الأوتوماتيكية في الفضاء الساعة 14:00، في 2 يوليو المقبل.

وستنقل الشاحنة إلى أفراد طاقم المحطة المواد اللازمة لبقائهم، فضلا عن مختلف الأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية، بما في ذلك التجارب الطبية.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا