شاحنة "دراغون" الأمريكية تنطلق إلى الفضاء

أفاد مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بأن شاحنة "دراغون" الخاصة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في نهاية يونيو الجاري.

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وصرح المصدر لوكالة "إنترفاكس" الروسية بأن مركبة الشحن "دراغون" يتوقع أن تطلق إلى الفضاء، الساعة 12:41 بتوقيت موسكو، في 29 يونيو الجاري. كما يتوقع أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد 3 أيام حيث ستلتقطها الذراع الأوتوماتيكية في الفضاء الساعة 14:00، في 2 يوليو المقبل.

وستنقل الشاحنة إلى أفراد طاقم المحطة المواد اللازمة لبقائهم، فضلا عن مختلف الأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية، بما في ذلك التجارب الطبية.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف