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مركبة "دراغون" تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة
Globallookpress Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
فالكون 9 إلى الفضاء وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون"
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أطلق صاروخ فالكون 9 من المطار الفضائي كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، الساعة 23.30 بتوقيت موسكو، وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون".

وتحمل مركبة "دراغون" 2.6 طن تضم مواد ضرورية لعمل وإقامة رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية، حيث من المقرر أن تلتحم بالمحطة، يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري.

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وانفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ بعد مضي ثلاث دقائق على إطلاقه، وبعد 11 دقيقة أعلن عن انفصال المركبة "دراغون" عن الصاروخ وتوجهها إلى المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن شركة سبيس إكس تستخدم بصورة منتظمة، منذ عام 2017، المرحلة الأولى التي سبق أن استخدمت عند إطلاق الصاروخ فالكون 9 في أغسطس 2017، وسبق لمركبة "دراغون" أيضا أن التحمت في أبريل عام 2016 بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما

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