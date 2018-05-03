"ناسا" تؤجل عودة "دراغون" إلى الأرض

قررت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل انفصال مركبة الشحن "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة.

وتشير الوكالة إلى أن "عودة دراغون تأجلت عقب اكتشاف خبراء شركة سبيس إكس اضطرابات شديدة في المنطقة الواقعة جنوبي غرب لونغ- بيتش في كاليفورنيا، التي من المقرر أن تهبط فيها المركبة".

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ومن المنتظر أن تنفصل "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية، الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 5 مايو الجاري بتوقيت موسكو، وعلى متنها حوالي 2 طن من نماذج التجارب العلمية، بما فيها تلك التي يجب توصيلها إلى المختبرات الخاصة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة بعد وصولها إلى الأرض.

وكان من المقرر انفصال المركبة "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية، الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 2 مايو بتوقيت موسكو، على أن تسقط في المحيط الهادئ، الساعة 11 ليلا بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي

كامل توما