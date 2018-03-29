"كلاشينكوف" تشتري مركزا علميا لتطوير المركبات الفضائية

تنوي شركة "كلاشينكوف" شراء 60% من أسهم مركز "مولنيا" للعلم والتصاميم من شركة "روستيخ" الروسية، حيث شارك المركز سابقا في تصميم المكوك الفضائي الروسي "بوران".

وقال رئيس "كلاشينكوف"، أليكسي كريفوروتشكو، إن ضم مركز "مولنيا" إلى الشركة يعطي دفعة جديدة لتطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية في مجال تصميم المركبات الفضائية متعددة الاستخدام، ناهيك عن إنتاج الصواريخ التدريبية بأنواعها.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، كلف "كلاشينكوف" باستئناف العمل على تطوير القاعدة التكنولوجية الحديثة لمكوك "بوران" السوفيتي.

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يذكر أن منظومة "إينيرغيا-بوران" السوفيتية متعددة الاستخدام ومنظومة "سبيس-شاتل" الأمريكية كانتا وسيلتين لإطلاق المركبات الفضائية إلى المدار الأرضي، وقد تم إلغاء البرنامجين.

وتألفت المنظومة الروسية من صاروخ "إنيرغيا" فائق الثقل ومكوك "بوران". وتم إطلاق "إينيرغيا" مرتين في ثمانينيات القرن الماضي بنجاح. وشارك آنذاك في تصميم وتصنيع المنظومة الفضائية متعددة الاستخدام حوالي 1206 مؤسسات إنتاجية وعلمية.

المصدر: كوميرسانت

يفغيني دياكونوف