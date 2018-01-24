روسيا تطلق صاروخا فائق الثقل إلى القمر

كشف تقرير شركة "إينيرغيا" الروسية عن نيتها إطلاق صاروخ روسي فائق الثقل بحمولة 115 طنا إلى القمر، أعوام 2032 – 2035، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية.

وذكر تقرير الشركة، في مؤتمر "القراءات الملكية"، أن نموذجا اختباريا من الصاروخ، بحمولة 88 طنا، سيطلق عام 2027 أو 2028.

وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى للصاروخ فائق الثقل ستضم مجموعة من 6 مراحل أولى تابعة لـ "سويوز-5" الروسي الواعد، إحداها مركزية و5 ثانوية.

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أما المرحلة الثانية فستزود بمحرك جديد من طراز "آر دي-150". وستستخدم في الصاروخ أيضا وحدة التسريع (القاطرة) العاملة بالأوكسيجين والهيدروجين، وستدفع الصاروخ من المدار الأرضي إلى القمري.

كما أفاد التقرير بأن صاروخ "سويوز-5" المتوسط، والذي ستستخدم عناصر منه في الصاروخ فائق الثقل، سيطلق عام 2025.

وسيشهد عام 2027 إطلاق مركبة "فيديراتسيا" المأهولة بواسطة الصاروخ الاختباري. وستدور المركبة حول القمر، ثم ستعود إلى الأرض. وسيستخدم الصاروخ نفسه (سيبلغ وزنه 2930 طنا)، عام 2028، لإطلاق قمر اصطناعي إلى مدار حول القمر.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف