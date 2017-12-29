اختبار محرك صاروخ "سويوز-5" الروسي يبدأ عام 2019

تعتزم شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة للمحركات البدء في اختبار محرك "آر دي-171 إم في" في عام 2019، حيث سيستخدم في صناعة صاروخ "سويوز-5" الروسي الجديد.

وقال ناطق باسم الشركة إن اختبار صاروخ "سويوز-5" يتوقع أن يبدأ عام 2022. لذلك يجب على الشركة أن تقدم محركا جاهزا بحلول عام 2021.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن شركته قد نفذت كل التزاماتها الخاصة بتزويد صاروخ "أنغارا" الروسي بمحركات "آر دي-191".

ويذكر أن شركة "إينيرغوماش" كانت قد قامت بتوريد 11 محركا لصاروخ "أطلس" الأمريكي. أما شركة "Orbital ATK" الأمريكية فاشترت من الشركة الروسية العام الجاري 4 محركات من طراز "آر دي-181"، ستستخدم في صواريخ "Antares".

ويعد محرك "أردي-170"، الذي تقوم على تصميمه محركات "آر دي" الأخرى، أقوى محرك عامل بالوقود السائل في العالم. وكان صاروخ "إينيرغيا" السوفيتي فائق الثقل وصاروخ "زينيت" الأوكراني يستخدمانه في وقت سابق.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف