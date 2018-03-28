مركبة الشحن الفضائية تنفصل عن محطة الفضاء الدولية لمدة شهر

تنفصل مركبة الشحن الفضائية "بروغريس-إم إس-07" عن المحطة الفضائية الدولية، وستبقى تحلق في مدار مقرر لإجراء تجارب علمية.

وصرح ممثل عن مؤسسة "روسكوسموس" لوكالة نوفوستي بأن "المركبة ستنفصل اليوم الأربعاء الساعة 16:50 بتوقيت موسكو. ومن المقرر أن تحلق في المدار لإجراء تجارب علمية لمدة شهر. وسوف يتم إغراقها في منطقة خالية من ملاحة السفن في المحيط الهادئ، يوم 26 أبريل 2018 المقبل. كما ستسقط أجزاء المركبة التي لن تحترق في الغلاف الجوي في منطقة تبعد ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي عاصمة نيوزيلندا ويلينغتون".

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يذكر أن مركبة الشحن "بروغريس-إم إس-07" أطلقت إلى الفضاء على متن الصاروخ "سويوز-2.1 а"، في 14 أكتوبر عام 2017، من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان. وفي اليوم نفسه التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، حيث حملت إلى رواد الفضاء الوقود والأكسيجين والمواد الغذائية والأجهزة اللازمة للتجارب العلمية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما