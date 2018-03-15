ناسا "توبخ" سبيس إكس!

أعلنت ناسا رسميا، للمرة الأولى، أن سبب كارثة مركبة الشحن "دراغون"، في يونيو 2015، كان نتيجة خطأ شركة سبيس إكس في تصميمها.

وأكد تقرير صدر عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ما أعلنته شركة سبيس إكس بشأن انفجار صاروخ "فالكون 9"، عقب تفكك المثبت الفولاذي الذي يحمل وعاء الهيليوم المخصص لزيادة الضغط في خزان الأوكسيجين السائل للمرحلة الثانية.

وتشير ناسا إلى استخدام سبيكة لا تتطابق والمعايير المعتمدة في هذا المجال، في صناعة المثبت الفولاذي. وكانت سبيس إكس قد اعترفت في تقريرها المنشور سابقا بأن هذا التثبيت لم يكن بإمكانه تحمل خمس الحمولة المطلوبة. ومن جانبها، تؤكد ناسا أن شركة سبيس إكس لم تقم بالاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية هذه السبيكة.

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ويفيد موقع Quartz، بأنه في ديسمبر 2015، نفذت شركة سبيس إكس جميع توصيات وكالة ناسا الخاصة بالأمن الصناعي، وأن ناسا قررت نشر تقريرها الآن فقط من أجل "تخزين البيانات التاريخية عن الفشل".

ويذكر أن صاروخ "فالكون 9" أطلق، في 28 يونيو 2015، وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون" التابعة لشركة سبيس إكس، لكنه انفجر بعد مضي ثلاث دقائق على إطلاقه.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما