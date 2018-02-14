"سبيس إكس" تساهم في تزويد العالم بالإنترنت

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء، مخصصة لتزويد مناطق من الأرض بالإنترنت.

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ووفقا للتسريبات فإن "سبيس إكس تخطط لإطلاق قمري 2a و2b التابعين لمنظومة Microsat، يوم السبت 17 فبراير الجاري، مستعينة بأحد صواريخ فالكون-9 الشهيرة"، بعد أن كان من المقرر إطلاقهما عام 2019.

وتأتي عملية الإطلاق هذه بعد مدة من نجاح "سبيس إكس" بإرسال صاروخ "فالكون-9" إلى مدار الأرض حاملا على متنه القمر الاصطناعي "GovSat-1" المخصص للأهداف العسكرية والمدنية، وبعد أيام من نجاحها بإطلاق "Falcon Heavy"، أثقل صواريخ الفضاء الموجودة حاليا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر