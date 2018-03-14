الصين تطور مكوكا فضائيا موجها

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الفضاء أن الصين تطور مكوكا فضائيا بدون طيار قادرعلى التحليق في رحلات طويلة الأمد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المكوك المذكور سيشبه نظيره الأمريكي الموجه "X-37B" من حيث مبدأ العمل، لكنه لن يكون قادرا على الإقلاع من المدارج الأرضية، بل سيتم إطلاقه في الجو من على متن طائرات حاملة كبيرة.

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وتعمل على تطوير هذا المكوك شركة "CASIC" الصينية، الشهيرة بتطوير تقنيات الطيران والفضاء، حيث من المفترض أن تطلقه في الفترة ما بين 2025 و2030، ليعمل في مهمات لصالح المحطة المدارية التي تبنيها الصين، ويراقب عمل العديد من الأقمار الاصطناعية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر