العلماء يطورون محركات "أبدية" للأقمار الاصطناعية

ذكرت تقارير صادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية أن الوكالة تعمل على تطوير محركات للأقمار الاصطناعية، ستعمل في الجو لفترات طويلة جدا.

ووفقا للتقارير فإن "هذه المحركات لن تحوي خزانات للوقود على خلاف المحركات الفضائية الحالية، بل ستعتمد على الغازات الموجودة في طبقات الجو لتشغيل نفسها ودفع الأقمار الاصطناعية على ارتفاعات لا تزيد على 200 كلم عن سطح الأرض".

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وتعمل هذه المحركات وفقا لمبادئ فيزيائية معقدة، حيث تقوم بتأيين ذرات الغازات الموجودة في الجو وتحويلها إلى وقود عبر تمريرها بحقول كهربائية معينة، ما يسمح لها بالعمل في الجو لفترات طويلة جدا.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المحركات الأيونية الموجودة حاليا صغيرة الحجم وذات قوى دفع صغيرة، لذا تستخدم في دفع الأجسام الفضائية غير الكبيرة. وتعمل العديد من الهيئات الفضائية والعلمية حاليا على تطوير محركات أكبر منها لتتناسب مع المهمات الفضائية البعيدة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر