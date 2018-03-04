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رويترز: العثور على قائد فريق فيورينتينا الإيطالي دافيد آستوري ميتا في غرفته بالفندق

"S7" الروسية تقتحم عالم الفضاء

الفضاء

visualrian.ru
صورة من الأرشيف
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أعلنت شركة " S7 Space" التابعة لشركة " S7" القابضة الروسية عن عزمها إطلاق 12 صاروخا إلى الفضاء في الأعوام الـ 5 القادمة.

ووفقا للجدول الذي نشرته الشركة فإن "أولى عمليات الإطلاق ستكون أواخر 2019، كما من المفترض أن تطلق 3 صواريخ إلى الفضاء عام 2020، و4 عام 2021، و4 أخرى في 2022".

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ويأتي إعلان الشركة بعد فترة من نشرها معلومات على موقعها الرسمي، أشارت فيها إلى نيتها إطلاق 70 صاروخ فضائي خلال الأعوام الـ 15 القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تدل بأي معلومات دقيقة بعد عن الصواريخ التي ستطلقها، أو حول وجود تصاريح واتفاقيات رسمية بشأن ذلك.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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