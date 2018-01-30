روسيا تواصل تزويد الولايات المتحدة بمحركات صواريخ الفضاء

أعلن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن بلاده ستواصل تزويد الولايات المتحدة بمحركات "آر دي-180" المخصصة لصواريخ الفضاء.

وقال باتروشيف في مقابلة مع الصحافة: "نتصرف بشكل صحيح وعقلاني مع البلدان الأخرى، ونلتزم بجميع العقود والاتفاقيات التي وقعناها سابقا. ولا أعتقد أن هناك حاجة لإيقاف تصدير محركات (آر دي) المخصصة لصواريخ الفضاء. كما أتوقع أن تصدير هذه المحركات للولايات المتحدة سيستمر بغض النظر عن العقوبات الأمريكية الأخيرة".

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وتأتي تلك المعلومات تأكيدا للتصريحات التي أدلى بها سابقا رئيس شركة "إينرغوماش" الروسية لصناعات الفضاء التي تطور محركات "آر دي-180" حيث قال: "سنواصل تزويد الولايات المتحدة بأكبر قدر ممكن من محركات الصواريخ الفضائية، في 2017 و2018".

وفي شهر سبتمبر 2017، ذكرت صحيفة The Wall Street Journal أن "المعوقات المادية والتقنية ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على شراء محركات صواريخ الفضاء الروسية حتى منتصف العقد المقبل".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر