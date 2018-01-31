روسيا تنقب عن النفط من الفضاء

قررت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تصميم قمر اصطناعي من المرجح إطلاقه إلى الفضاء، عام 2025، للبحث عن النفط.

وذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن إطلاق القمر الاصطناعي "Condor-FKA-M" سيتطلب أولا تعديل برنامج الفضاء الفدرالي.

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ويقول فاليري زايتشكو، نائب مدير قسم نظم الملاحة الفضائية في الوكالة: "نخطط لتطوير مجموعة أقمار (كوندور) الاصطناعية، حيث من المنتظر إطلاق ثلاثة جديدة".

يذكر أن البرنامج الفيدرالي للفضاء، لغاية 2025، يتضمن إطلاق قمرين من سلسلة "كوندور"، عامي 2019 و2020 على التوالي، وخصصت للعملية ميزانية مقدارها ثلاثة مليارات روبل (أكثر من 71 مليون دولار).

وسيهدف القمر الثالث إلى تحديث منظومة "كوندور" وسبر الأرض حتى عمق عشرات الأمتار بهدف التنقيب عن النفط، وسيتمكن بفضل تقنياته من التقاط صور فائقة الدقة، حتى في ظروف الطقس السيئة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما