صاروخ "سويوز- 2.1а" يعتلي منصة الإطلاق

نُصب صباح اليوم الاثنين صاروخ الشحن "سويوز- 2.1а" على منصة الإطلاق في قاعدة فوستوتشني الفضائية، وعلى متنه قمران اصطناعيان لسبر الأرض عن بعد.

وذكر موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز- 2.1а" وصل اليوم الاثنين، إلى القاعدة الفضائية، حيث بدأت التجهيزات التي تسبق عملية الإطلاق الذي سيكون الثالث من قاعدة فوستوتشني.

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وأضاف الموقع أن جدول الإطلاق المعتمد يقضي باختبار وحدة التعجيل "فريغات" والقمرين الاصطناعيين "كانوبوس 3 و4"، إضافة إلى الاختبار الشامل.

ومن المنتظر أن يطلق "سويوز- 2.1а"، في 1 فبراير المقبل، وعلى متنه القمران المذكوران لاستشعار الأرض عن بعد، إضافة إلى أجهزة فضائية صغيرة مساعدة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما