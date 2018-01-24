تفاصيل جديدة عن "مركبة القمر" الروسية

أكد يفغيني ميكرين كبير مصممي مركبة "فيديراتسيا" الفضائية الروسية على قدراتها التقنية الفائقة ومواصفاتها الفريدة.

وفي مقابلة مع الصحافة قال ميكرين عن "مركبة القمر": "أهم ما يميزها دقتها في الهبوط، فنسبة الخطأ في موقعه على سطح القمر لن تتجاوز سبع كيلومترات".

وأشار الخبير إلى أمان المركبة وقابليتها لإعادة الاستخدام، إذ "يمكن إرسالها في 10 رحلات فضائية وربما أكثر، والأهم هو القدر العالي من الراحة والأمان الذي ستوفره لطاقمها، وتقنيات الإنقاذ المتطورة فيها".

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أما فيما يتعلق ببرنامج استكشاف القمر الذي تعمل عليه روسيا حاليا، فأوضح ميكرين أن "هدف البرنامج هو إنشاء قاعدة لاستكشاف القمر بشكل أكبر والتعرف على العناصر النادرة الموجودة على سطحه".

وتجدر الإشارة إلى أن "فيديراتسيا" الفضائية هي مركبة من تطوير شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعات الفضاء، وصممت خصيصا لتقل 4 رواد في رحلات فضائية بعيدة المدى، ومن المفترض أن تطلقها روسيا عام 2027، في إطار مشروع اكتشاف القمر.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر