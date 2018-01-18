اليابان تطلق قمرا اصطناعيا تجاريا

أطلق صاروخ "أبسيلون-3" الياباني العامل بالوقود الصلب، يوم الخميس 18 يناير الجاري، حاملا قمر "أسنارو-2" الاصطناعي التجاري.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن القمر الاصطناعي وصل إلى المدار المحدد له بعد إطلاقه بساعة واحدة.

وبلغ وزن القمر الاصطناعي 513 كيلوغراما. وهو مخصص لرصد سطح الأرض، كما بمقدوره التعرف على الأجسام بطول متر واحد وإرسال صورها الفوتوغرافية إلى مركز التحكم. وقالت الوكالة إن القمر الاصطناعي قد يستخدم للإنذار عن الكوارث الطبيعية.

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يذكر أن صاروخ "أبسيلون" يعد الجيل الثالث والمطور من الصواريخ اليابانية، واستغرق تصميمه 12 عاما، حيث تم تطوير تكنولوجيا انفصال الأقمار الاصطناعية عنه.

وتلخصت ميزات الصاروخ في تحقيق مهام ثلاثة: توفير الوقت، توفير الأجهزة والمعدات، توفير الموارد، علما أن صاروخ "H2A" المستخدم حاليا في اليابان، أكبر من صاروخ "أبسيلون-3" الذي يبلغ طوله 26 مترا فقط بمقدار الضعف.

وزود الصاروخ بالأجهزة القائمة على عناصر الذكاء الاصطناعي حيث يمكن مراقبة إطلاقه بواسطة حاسوبين فقط.

جدير بالذكر أن أول صاروخ من طراز "أبسيلون" أطلق عام 2013.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف