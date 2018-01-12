صاروخ روسي يطلق 12 قمرا اصطناعيا أمريكيا إلى الفضاء

وقعت شركة "كوسموترانس" الروسية لتصدير الخدمات الفضائية وشركة "بلانيت" الأمريكية اتفاقية إطلاق 12 صاروخا تابعا للشركة، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية في نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره موقع شركة "غلافكوسموس" الروسية التي تعد شركة "كوسموترانس" فرعا لها.

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وقال البيان إن صاروخ "سويوز-2" الروسي سيحمل على ظهره قمرين اصطناعين روسيين من طراز "كانوبوس 5" و"كانوبوس 6"، إضافة إلى 12 قمرا اصطناعيا أمريكيا من طراز "Dove".

يذكر أن شركة "بلانيت" هي شركة مشغلة لكبرى مجموعات الأقمار الاصطناعية المتخصصة في استشعار الأرض عن بعد. وتتلقى الشركة كل يوم صورا فوتوغرافية لسطح الأرض. وتضم مجموعة الأقمار التي تديرها ما يزيد على 190 قمرا اصطناعيا. وتقدم الشركة خدماتها للقطاع الخاص والمنظمات الحكومية ومؤسسات العلم.

أما شركة "كوسموترانس" الروسية فتم تأسيسها عام 1997. وكانت الغاية منها إطلاق صواريخ "دنيبر" العسكرية الأوكرانية الصنع لأغراض مدنية. وكانت الشركة قد أطلقت 22 صاروخا من هذا النوع لغاية عام 2014 عندما تخلت أوكرانيا عن التعاون معها.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف