ناسا تختبر نظام ملاحة فضائية لدرب التبانة

اختبرت وكالة "ناسا" الأمريكية بنجاح نظاما جديدا يحقق الملاحة الفضائية بناء على الإشارات السينية الواردة من النجوم النيترونية (نجوم البلسار).

وقد أجريت تلك التجربة بواسطة جهاز "NICER" أمريكي الصنع، المنصوب في المحطة الفضائية الدولية.

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وتابع هذا الجهاز، في شهر نوفمبر الماضي، 4 نجوم بلسار وحدد بناء على الإشارات السينية الواردة منها إحداثيات المحطة الفضائية الدولية بدقة 16 كيلومترا.

وقال ناطق باسم "ناسا" إن نظام "جي بي إس" للملاحة الفضائية يحدد الإحداثيات بدقة لا تقل عن بضعة أمتار. لكن الفضاء حيث تقاس المسافة بملايين الكيلومترات ليس بحاجة إلى مثل هذه الدقة الكبيرة وخاصة عند القيام برحلات فضائية بعيدة.

مع ذلك فإن خبراء "ناسا" يعوّلون على أن تبلغ دقة قياس جهاز "NICER" مئات الأمتار.

يذكر أن البلسار هو نجم دوار نيتروني يمتلك حقلا مغناطيسيا شديدا ويرسل نبضات لاسلكية وسينية متكررة يمكن استخدامها في الملاحة.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف