إطلاق 33 قمرا اصطناعيا من الهند والصين

أطلقت الوكالة الفضائية الهندية، اليوم، الجمعة 12 يناير، 31 قمرا اصطناعيا إلى المدار الأرضي.

وقالت الوكالة إن صاروخ "PSLV" أطلق الساعة 9:29 بالتوقيت المحلي من قاعدة "شريهاريكوتا" الفضائية، في ولاية أدخرا - براديش الهندية.

ومن بين الأقمار الاصطناعية التي أطلقها الصاروخ الهندي 3 أقمار هندية و28 قمرا من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

ونجح إطلاق هذا الصاروخ بعد فشله، في أغسطس الماضي، عندما عجز عن إيصال القمر الاصطناعي الهندي للملاحة الفضائية إلى مدار حول الأرض بسبب خطأ تقني.

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كما قامت الصين اليوم بإطلاق قمرين اصطناعيين تابعين لنظام الملاحة الصيني "BeiDou".

وسيصبح هذان القمران الاصطناعيان حلقة جديدة في سلسلة نظام الملاحة الفضائي العالمي الذي تشكلها الصين ليشمل الأراضي الصينية كلها، وبعض البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهندي.

ويفترض أن يضم النظام 35 قمرا اصطناعيا. وتنوي الصين عام 2018 إطلاق 18 قمرا اصطناعيا من هذا النوع.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف