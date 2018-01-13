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روسيا تنوي تحويل صاروخ "أنغارا" إلى مكوك مجنح

الفضاء

روسيا تنوي تحويل صاروخ
TASS
صاروخ "أنغارا"
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يعمل المهندسون الروس في مركز "خرونيتشيف" الفضائي على تصميم نسخة متعددة الاستخدام لصاروخ "أنغارا".

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إنه يفترض أن يفتح الصاروخ بعد إطلاقه أجنحة منطوية خاصة ليهبط مثل الطائرة في مطار أرضي.

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وأضافت أن هذا المشروع يعد المحاولة الثالثة لتزويد صاروخ "أنغارا" بأجنحة، علما أن المشروعين السابقين باءا بالفشل.

وهناك مشاريع أخرى تدرس أيضا لإعادة المرحة الأولى للصاروخ إلى الأرض. وأحدها مشروع تزويد الصاروخ بمحركات خاصة على غرار "فالكون 9" الأمريكي. وآخر يقضي بهبوط الصاروخ على الأرض بواسطة المظلات.

ويتوقع أن تعلَن الربيع القادم النتائج الأولى لأعمال التصميم في هذا المجال، حيث سيقدم المشروع النهائي للجنة الصناعات العسكرية التي ستتخذ قرارا بتمويله.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف

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