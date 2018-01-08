"SpaceX" تطلق صاروخا حاملا لقمر صناعي أمريكي سري

بثت شركة "SpaceX" الأمريكية، اليوم الاثنين، لحظة إطلاق صاروخ حامل من طراز "فالكون-9"، في مهمه سرية أطلق عليها اسم "Zuma".

وبحسب الشركة فإن الصاروخ أطلق، في تمام الساعة 04:00 صباح اليوم 8 يناير/كانون الثاني من رأس كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أي معلومات عن القمر الصناعي الذي حمله الصاروخ أو عن الوجهة التي أطلق إليها، أو الجهة المسؤولة عن المهمة.

المصدر: gazeta.ru