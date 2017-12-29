إنشاء مختبرين فلكيين روسيين في كوبا

تعتزم روسيا إنشاء مختبريْن فلكييْن حديثيْن في كوبا، بحسب بوابة "Cubadebate" الإلكترونية الكوبية.

وأفادت البوابة، يوم الأربعاء 27 ديسمبر، بأن المشروع يقضي بنقل مرصدين أوتوماتيكيين إلى كوبا ونصبهما هناك، بغية دراسة المواصفات الطيفية والفوتومترية لمختلف الأجرام السماوية، ومتابعة الأهداف الفضائية التي قد تشكل خطورة على الأرض، ومنها النيازك والكويكبات والنفايات الفضائية.

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وأشارت البوابة إلى أن اجتماع فريق العمل الروسي - الكوبي، الخاص بالتعاون في مجال العلم والتكنولوجيا والبيئة، الذي عقد في أغسطس الماضي بموسكو، تطرق إلى تحقيق هذا المشروع.

وشهدت القبة السماوية في هافانا الأسبوع الماضي انعقاد مؤتمر حضره الخبراء في المعهد الكوبي لفيزياء الأرض والفلك ومعهد الفلك التابع لـأكاديمية العلوم الروسية حيث تم بحث هذا المشروع، وبصورة خاصة موقع نصب المرصدين الروسيين.

وقالت البوابة إن الاتفاقية بهذا الشأن سيتم توقيعها لمدة 5 أعوام مع احتمال تمديد تلك الفترة فيما بعد.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف