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    الفضاء
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 06:32 GMT

    تركيا تتلقى أول إشارة من قمرها الاصطناعي المخصص للاتصالات في جنوب شرق آسيا

    أعلنت السلطات التركية عن استلام أول إشارة من القمر الصناعي Turksat 6A للاتصالات الذي سيغطي مناطق جنوب شرق آسيا ويقدم خدماته لـ 4.5 مليار إنسان.

    تركيا تتلقى أول إشارة من قمرها الاصطناعي المخصص للاتصالات في جنوب شرق آسيا



    وأطلق القمر بواسطة صاروخ النقل فالكون-9 التابع لشركة SpaceX، من مطار كيب كانافيرال الفضائي في الساعة 19.30 (الساعة 2.30 بتوقيت موسكو) يوم الاثنين 8 يوليو الجاري.

    وقد كتب عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل التركي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لقد استقبلنا الإشارة الأولى من قمرنا الصناعي، كما هو مخطط له، في الدقيقة 67".

    ووفقا له، بفضل هذا القمر الصناعي، ستتمكن شركات الاتصالات التركية من تقديم الخدمات في الهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

    ويذكر أن العمل على إنشاء هذا القمر الصناعي بدأ في عام 2014، وتم تصنيع أكثر من 80 بالمئة من أنظمة القمر الصناعي الفرعية والمحطات الأرضية في تركيا.

    وتجدر الإشارة، إلى أن تركيا بدأت في تطوير برنامجها الفضائي بنشاط في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مع العلم أنها أطلقت أول قمر صناعي لها في عام 1994. وأطلقت تسعة أقمار صناعية للاتصالات إلى المدار، بالإضافة إلى مسابير بحثية لمراقبة الأرض مزودة بأجهزة استشعار مختلفة. كما تواصل تطوير الأقمار الصناعية العسكرية وأرسلت أيضا رائد فضاء ضمن مهمة Axiom 3.

    المصدر: تاس+ نوفوستي

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