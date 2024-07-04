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    الفضاء
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:02 GMT

    رئيس "روس كوسموس" يزور الصين قريبا لمناقشة آفاق استشكاف القمر

    أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف أنه سيذهب في زيارة عمل إلى الصين قريبا لمناقشة المواضيع المتعلقة بمشروع استكشاف القمر.

    رئيس
    Globallookpress

    وقال بوريسوف خلال جلسة جمعته بأعضاء مجلس الدوما الروسي:"من المقرر أن أذهب في زيارة عمل إلى الصين في 10 يوليو الجاري، لنناقش مع الزملاء الصينيين آفاق مشروع استكشاف القمر، وإنشاء محطة للطاقة النووية على سطح القمر".

    وأضاف:"إنشاء محطة للطاقة النووية على القمر عملية معقدة، لكننا نسعى لتنفيذها ونأمل أن المفاوضات التي سنجريها مع الزملاء الصينيين في 10 يوليو، ستنقلنا إلى مرحلة التنفيذ العملي لهذا المشروع".

    وفي مارس 2021 وقعت "روس كوسموس" مع الصين مذكرة تفاهم وتعاون لاستحداث محطة علمية دولية على سطح القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي تساعد على البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

    وكان بوريسوف قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على القمر، وأوضح لاحقا أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون المساهمة الروسية في هذا المشروع.

    المصدر: تاس

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