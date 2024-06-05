"روس كوسموس" تكشف عن موعد الانتهاء من بناء المحطة القمرية العلمية

كشفت وكالة "روس كوسموس" عن موعد الانتهاء من بناء المحطة القمرية العلمية الدولية.

حول الموضوع قال نائب المدير العام للوكالة لشؤون التعاون الدولي، سيرغي سافيليف:"من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء المحطة القمرية العلمية الدولية عام 2036".

وأضاف:"مهمة هذه المحطة ستكون إجراء الأعمال البحثية العلمية في مختلف المجالات، بهدف دراسة القمر والاستفادة منه".

وفي مارس 2021 وقعت "روس كوسموس" مع الصين مذكرة تفاهم وتعاون لاستحداث محطة علمية دولية على سطح القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي تساعد على البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

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وأشار يوري بوريسوف، رئيس وكالة "روس كوسموس" في وقت سابق إلى أن روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على القمر، وأوضح لاحقا أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون المساهمة الروسية في هذا المشروع.

وفي 28 مايو الماضي صادق مجلس الدوما الروسي على اتفاقية أبرمت مع الحكومة الصينية بشأن التعاون في إنشاء المحطة القمرية المذكورة.

المصدر: تاس