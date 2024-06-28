سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة الشهر القادم.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:" في شهر يوليو سيتمكن سكان الأرض من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الدلويات الجنوبية Southern Delta Aquariids، وفي الليلة ما بين 30 و31 يوليو ستبلغ ظاهرة تساقط الشهب ذروتها، إذ سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة 25 شهابا في السماء كل ساعة".

وأضاف البيان:"ظاهرة Southern Delta Aquariids ستستمر ما بين 12 يوليو و23 أغسطس، والمنطقة التي ستشاهد فيها الشهب ستظهر فوق خط الأفق في نصف الكرة الجنوبي للأرض، لذا ستكون مرئية بشكل أفضل لسكان القسم الجنوبي من كوكبنا".

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وأشار العلماء في المركز إلى أن سكان المناطق الواقعة على خطوط العرض الشمالية للأرض سيتمكنون من مشاهدة هذه الظاهرة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة، وأفضل وقت لمشاهدة الشهب سيكون قبل الفجر، عندما تظهر خطوط الشهب في أعلى موضع لها، بزاوية (18 درجة) فوق خط الأفق.

المصدر: تاس