"ناسا" تلغي خروج رائديها إلى الفضاء المفتوح

ألغت وكالة "ناسا" الأمريكية مساء أمس خروج رائدي الفضاء الأمريكيين مايكل بارات وترايسي دايسون إلى الفضاء المفتوح بسبب مشاكل في البزات الفضائية.

وجاء في بيان نشرته "ناسا": تم إلغاء خروج الرائدين الأمريكيين اليوم بسبب تسرب الماء في دائرة تبريد البزة الفضائية، وذلك بعد أن تم تحويل التغذية الكهربائية إلى البطاريات الداخلية. ويعود الطاقم الآن إلى الحجرة الداخلية ويقوم بإغلاق الباب. ثم سيبدأ الرائدان بتحقيق عملية إحكام قفل الحجرة".

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فيما سبق لرائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو أن أعلن في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية أن بزات "أورلان" الفضائية الروسية الجديدة هي أفضل بدلات لرواد الفضاء من حيث الموثوقية والأمان، وهي مصممة بشكل ممتاز لتنفيذ المهام خارج المحطة في الفضاء المكشوف".

المصدر: تاس