رائد فضاء: بدلات "أورلان" الروسية هي الأكثر أمانا للعمل في الفضاء المفتوح

أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو أن بدلات "أورلان" الروسية تعتبر أفضل البدلات الفضائية للعمل في الفضاء المفتوح.

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية قال كونونينكو:"تعتبر بدلات أورلان الروسية أفضل بدلات لرواد الفضاء من حيث الموثوقية والأمان، ومصممة بشكل ممتاز للقيام بأنشطة في الفضاء المفتوح".

وأضاف:"بشكل عام أعتبر أن بدلات رواد الفضاء الروسية الحديثة هي الأكثر موثوقية للعمل في الفضاء المفتوح، توجد بعض الاقتراحات لإدخال بعض التعديلات والتحسينات عليها، وهذه الاقتراحات مبنية على الخبرات التي اكتسبها الرواد من استعمال هذه البدلات.. على سبيل المثال يمكن تغيير إطار درع البدلة لتسهيل عملية ارتدائها، كما يمكن صنع أكمام قابلة للاستبدال بمقاسات مختلفة لهذ البدلات، نظرا للقياسات المختلفة لأيدي رواد الفضاء، ويمكن تطوير كاميرات فيديو جديدة لتثبيتها على خوذ البدلات دون زيادة الأبعاد الكلية للخوذة، والأهم هو تجهيز البدلة بمعدات دفع نفاثة تساعد رائد الفضاء على العودة إلى المحطة الفضائية في حال ابتعد عنها وفقد الاتصال بها".

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وأشار كونونينكو إلى أن البدلات التي تطورها روسيا لرواد محطة (ROS) الفضائية الواعدة ستختلف عن البدلات التي يستخدمها رواد المحطة الفضائية الدولية حاليا، فمدار (ROS) سيكون أبعد عن الأرض، وبالتالي فإن البدلات المخصصة لروادها تخضع لمتطلبات أخرى للسلامة الإشعاعية، لتؤمن أفضل حماية للرواد أثناء العمل في الفضاء المفتوح.

المصدر: تاس