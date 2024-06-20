روسيا تطور تقنيات جديدة تحسن عمل الأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن تطوير تقنيات جديدة ستحسن عمل منظومات الاتصالات في الأقمار الاصطناعية.

جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"قامت شركة أنظمة الفضاء الروسية التابعة لمؤسستنا بتطوير وإطلاق الإنتاج المتسلسل لمعدات إعادة بث الإشارات الخاصة بالأقمار الصناعية، هذه المعدات تعتبر من أهم الأنظمة الموجودة في الأقمار، وتضمن النقل الموثوق للإشارات والبيانات ما بين الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية".

وأضاف البيان:"هذه المعدات تم اختبارها وتشغيلها بنجاح مع أقمار منظومة Arktika-M للأرصاد الجوية والهيدرولوجية، وكذلك مع أقمار Electro-L الروسية".

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وحول الموضوع قال نائب مدير شركة أنظمة الفضاء الروسية، ألكسندر كوندراشوف:"شركتنا هي الشركة الروسية الوحيدة التي تطور معدات إعادة بث الإشارات للأقمار الصناعية بالاعتماد على الابتكارات الخاصة بها، بناء على معرفتنا بالمتطلبات اللازمة للصناعات الفضائية قمنا بإطلاق الإنتاج المتسلسل للمعدات الجديدة ومكوناتها، ونحن مستعدون للعمل بشكل فعال لتزويد جميع المشاريع الفضائية بمعداتنا".

المصدر: فيستي