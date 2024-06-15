العلماء الروس يبتكرون شبكة من الأقمار الصناعية الصغيرة لتنظيم "إنترنت الأشياء"

ابتكر العلماء الروس مشروعا لشبكة أقمار صناعية خفيفة الوزن، تتكون من 384 قمرا (يصل وزن كل منها إلى 1 كغ)، تبلغ تكلفتها حوالي 680 مليون روبل.





ووفقا للمبتكرين ستعمل هذه الشبكة على 16 مدارا قطبيا متقاطعا، ما سيوفر إشارة مستقرة في روسيا لإنترنت الأشياء. بما في ذلك المناطق التي لا تتوفر فيها أنواع أخرى من الاتصالات أو تكون محدودة.

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وتبلغ مقاسات كل جهاز 100х100х38 ملم ما يسمح لها إشغال ثلث خلية الأقمار الصناعية المكعبة- منصة الأقمار الصناعية المصممة لإطلاق حمولات صغيرة إلى الفضاء. وسوف تعفى هذه الأقمار من الوظائف غير الضرورية، ما سيساعد بشكل كبير على تقليل تكلفتها.

ويقول فيكتور بولبينكو مدير المشروع: "لدى بلادنا أقمار صناعية للاتصالات، لكنها هياكل ضخمة. تنفذ وظائف عديدة غير مطلوبة من جانب الزبائن، ولكن عليهم دفع مبالغ إضافية مقابلها. لذلك اقترحنا مشروعا لكوكبة مدارية، يتكون من عدد أكبر بكثير من الأقمار الصناعية، ونظرا لتقليل مهامها، وبالتالي المعدات الموجودة على متنها، يصبح حجمها أصغر بعشرات المرات، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة كل قمر والكوكبة ككل".

ووفقا له، جميع مكونات هذه الكوكبة روسية الصنع ومن المفترض أن تزود هذه الأقمار بمحركات بلازما نبضية ووحدة تحكم وبطاريات وألواح شمسية وأنظمة توجيه وتحديد المواقع. ولإطلاق هذه الكوكبة إلى الفضاء ستستخدم 3-4 صواريخ نقل من الفئة المتوسطة.

وسيكون بالإمكان استخدام هذه الكوكبة من الأقمار الصناعية الصغيرة في خدمة الطرق السريعة للبنى التحتية ووسائط النقل المسيرة وأنظمة الأمن ومجمعات مراقبة المواقع الطبيعية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"