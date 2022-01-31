روسيا تطور أقمارا صناعية نانوية لدراسة المجال المغناطيسي للأرض

أعلنت مؤسسة Sitronics Group الروسية أن شركات وخبراء تابعين لها يعملون على تطوير أقمار صناعية صغيرة ستستخدم لدراسة المجال المغناطيسي للأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يعمل الخبراء في شركة سبوتنيكس التابعة لمؤسستنا على تطوير القمر الصناعي النانوي ReshUCube-1، هذا القمر سيساعد طلاب المدارس والجامعات الروسية بمن فيهم طلاب جامعة سيبيريا الحكومية على إجراء التجارب العلمية المخصصة لدراسة المجال المغناطيسي للأرض".

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وأشار البيان إلى أن القمر الجديد الذي يخطط أن يطلق العام الجاري يأتي بأبعاد (10/10/30) سم، وسيحمل ضمنه معدات تجريبية قابلة لتعديل آلية عملها، مجهزة بمستشعرات وتقنيات حديثة تساعد على دراسة الإشعاعات الفضائية والمجال المغناطيسي للأرض، وسيتم التحكم بالمعدات عن بعد عبر برمجيات خاصة سسيساهم في تطويرها طلاب الجامعات الروسية.

ويأتي تطوير القمر الجديد في إطار برنامج Space-PI الذي كانت قد أعلنت عنه مؤسسة Sitronics Group سابقا، وكانت المؤسسة قد أبلغت الحكومة الروسية العام الماضي عن نيتها تطوير نحو 100 قمر صناعي نانوي في إطار البرنامج المذكور كي تستخدم للاتصالات والدراسات العلمية.

المصدر: فيستي