المركبة الفضائية ستارلاينر المأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة ستارلاينر الفضائية المأهولة التي تحمل على متنها رائدي الفضاء باري بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز، التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية.

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وفقا لناسا، التحمت المركبة ستارلاينر بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 20.34 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن يبقى ويلمور وويليامز مدة 8 أيام في الفضاء. وبعد ذلك يعودان على متن المركبة ستارلاينر التي يجب أن تحقق هبوطا هادئا على الأرض في موقع اختبار White Sands في نيو مكسيكو. وتتمثل المهمة الرئيسية للرحلة في اختبار قدرة المركبة الفضائية على نقل الطاقم إلى المحطة الفضائية وإعادتهم إلى الأرض.

وتجدر الإشارة، إلى أنه كان من المقرر في البداية أن يتم الالتحام في الساعة 12:15 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:15 بتوقيت موسكو)، ولكن بسبب مشكلات في محركات نظام التحكم النفاث، تقرر إجراء محاولة جديدة في نافذة الالتحام التالية - من الساعة 13:33 حتى 14:19 بتوقيت الساحل الشرقي (من 20:33 إلى 21:19 بتوقيت موسكو). ووفقا لوكالة ناسا، خلال هذا الوقت تمكن الخبراء من إعادة تشغيل أربعة من المحركات الخمسة العاطلة.

المصدر: تاس