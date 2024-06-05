بوينغ تطلق أول رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية بعد سنوات من التأخير

أطلقت شركة بوينغ مركبتها "ستارلاينر" إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء بعد سنوات من التأجيل .

وكان من المتوقع أن تستغرق رحلة رائدي الفضاء الأمريكيين بوتش ويلمور وسوني ويليامز 25 ساعة، ليصلا إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس. وسوف يقضان أكثر من أسبوع في المختبر المداري قبل أن يعودان إلى الأرض على متن "ستارلاينر" في 14 يونيو.

وكانت عملية إطلاق الرحلة المأهولة إلى الفضاء اليوم الأربعاء هي المحاولة الثالثة لبوينغ منذ أوائل شهر مايو، وجاءت بعد مشكلتين مرتبطتين بالصواريخ، كان آخرهما في نهاية الأسبوع الماضي. وتسبب تسرب صغير للهيليوم في نظام دفع المركبة الفضائية في حدوث تأخيرات، لكن مؤظفين في بوينغ قرروا أن التسرب يمكن التحكم فيه وليس مشكلة تتعلق بالسلامة.

المصدر: AP