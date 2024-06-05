تحديد موعد أول إطلاق تجريبي لصاروخ Ariane 6 الأوروبي

أعلن جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية أن أول إطلاق تجريبي لصاروخ Ariane 6 سيكون يوم 9 يوليو المقبل.

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قال أشباخر في معرض ILA للطيران المقام في برلين: "سيمثل هذا الإطلاق بداية عصر جديد من الأجهزة الفضائية الأوروبية الأوتوماتيكية والمتعددة ".

ويذكر أن أشباخر كان قد أعلن في نوفمبر 2023، في مؤتمر صحفي أن الوكالة تتوقع إطلاق الصاروخ الجديد في الفترة ما بين 15 يونيو و31 يوليو 2024.

ووفقا لرئيس شركة أريان سبيس، ستيفان إسرائيل، من المقرر تنفيذ عمليتي إطلاق للصاروخ الجديد بحلول نهاية عام 2024، ولكن مستقبلا قد تحقق 9-10 عمليات إطلاق سنويا.

وتجدر الإشارة، إلى أن صاروخ Ariane 6 هو جيل جديد من صواريخ النقل الثقيلة، سيحل مستقبلا محل صاروخ Ariane 5. وسوف ينتج الصاروخ الجديد بنسخة خفيفة Ariane 62 مجهزة بوحدتي تعجيل. ويمكن لهذا الصاروخ نقل حمولة تصل إلى 5 أطنان، ونسخة ثقيلة Ariane 64، الذي يجهز بأربع وحدات تعجيل ويمكنه حمل 10.5 طن من البضائع.

ويذكر أن أول إطلاق لصاروخ Ariane 6 كان مقررا في عام 2020، ولكن تم تأجيله مرات عديدة.

المصدر: تاس