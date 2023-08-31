الاتحاد الأوروبي يؤجل مجددا اختبار صاروخ "أريان 6" الفضائي

قررت وكالة الفضاء الأوروبية مرة أخرى تأجيل الاختبارات الثابتة للمحرك الأساسي لصاروخ "أريان 6" الفضائي.

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وتشير SpaceNews إلى أنه وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية تقرر تأجيل الاختبارات النارية بسبب مشكلات تقنية تمس منصة التحكم بمطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

وكان من المفترض اختبار المحرك Vulcain 2.1. بضعة ثواني ولكن تقرر تأجيل هذا الاختبار إلى يوم 5 سبتمبر. ويذكر أنه كان من المقرر إجراء هذا الاختبار أول مرة في شهر يوليو الماضي.

وكان جوزيف أشباخر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية قد أعلن أن أول إطلاق لصاروخ النقل أريان-6 الذي سيحل محل الصاروخ أريان-5 سيكون في عام 2024.

المصدر: لينتا. رو